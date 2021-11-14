У суботу, 13 листопада, на території мисливських угідь у Стрийському районі Львівщини під час полювання від вогнепального поранення загинув 66-річний чоловік. Про це ZAXID.NET повідомили у Нацполіції Львівщини.

За попередніми даними правоохоронців, під час полювання 62-річний чоловік з Нового Роздолу вистрелив з мисливської рушниці, намагаючись підстрелити дичину, однак куля влучила у людину. Унаслідок вогнепального поранення загинув 66-річний мешканець Стрийського району.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). Обставини події встановлюють правоохоронці.