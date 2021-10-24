У Чернігівській області помер браконьєр, який намагався втекти від лісників. Його разом зі ще трьома чоловіками підозрюють у вбивстві лося.

За інформацією поліції Чернігівської області, до правоохоронців зателефонував лісничий і повідомив, що виявив разом з напарником на території мисливсько-рибальського підприємства групу з чотирьох чоловіків, яка ймовірно вбила лося. Їх зловили під час обвалювання туші.

Інцидент стався ввечері 23 жовтня поблизу села Смолянка Олишівської територіальної громади. Як розповіли у поліції, чоловіки пообіцяли показати лісничим документи. Потім всі четверо почали тікати до своїх автомобілів. Під час втечі одному з чоловіків стало зле, він схопився за серце і помер. Інші троє мисливців сіли в автомобілі та зникли. Троє з чоловіків мешканці Київщини, четвертий із Чернігівщини. Останній виявився єгерем цих угідь.

М’ясо тварини, зброю та інші речові докази скоєння злочину вилучили та направили на проведення експертизи. За попередніми даними, тварині було близько двох років. За показами свідків, застрелив лося чоловік 1973 року народження, який помер під час спроби втечі. Причину смерті браконьєра встановить медична експертиза.

Поліція розслідує вбивство лося за статтею «Незаконне полювання» Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф від 17 тис. до 51 тис. грн, громадські роботи на строк від 160 до 240 годин або обмеження волі на строк до трьох років.