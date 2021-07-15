Спійманий на гарячому у волинському лісі браконьєр влаштував стрілянину в бік єгеря. Інцидент стався вночі на четвер, 15 липня, у мисливських угіддях на Горохівщині. Під час патрулювання лісів, єгер помітив двох підозрілих чоловіків. Коли ж він підійшов поцікавитися, чим вони займаються, один із браконьєрів одразу втік, а інший здійснив кілька пострілів у повітря та в бік єгеря. Ушкоджень лісівник не зазнав, поліція ще встановлює особи порушників.

Про інцидент, який стався близько 4 години ранку в лісовому масиві Новозборишівського лісництва повідомила прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

«Події відбувалися сьогодні вночі. Під час патрулювання мисливських угідь єгерська служба ДП «Горохівське ЛМГ» помітила світло у полі біля лісу. Підійшовши ближче, працівник лісової охорони побачив двох чоловіків і поцікавився, чому вони тут. Один одразу вдався до втечі, інший став поводити себе агресивно і погрожувати, що буде стріляти. Згодом чоловік здійснив два постріли – у повітря та в бік єгеря. Утікаючи, здійснив ще один постріл. На щастя, цього обійшлося без трагічних наслідків. Через вдалий збіг обставин. Адже постріли у темряві вкрай небезпечні», – йдеться у повідомленні лісівників.

Лісівники повідомили про цей інцидент у поліцію, яка наразі встановлює особи браконьєрів. У самому Волинському обласному управлінні лісового господарства зазначили, що мають свої підозри, хто це міг бути, і вказують, що браконьєри є місцевими, які добре орієнтуються у тих лісах.

Наразі поліція офіційно не коментує цей інцидент.