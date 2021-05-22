Хлопець поранив трьох людей та втік з місця події на мотоциклі

У п’ятницю, 21 травня, 19-річний хлопець з мисливської рушниці поранив поліцейського та працівників «Бродівського лісгоспу» та втік з місця події. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, хлопця оперативно затримали.

Пізно ввечері 21 травня до поліції звернулись лісничі «Бродівського лісгоспу», бо у одному з лісових масивів вони виявили підводу з незаконно зрубаними соснами. Неподалік села Лешнів, що у Бродівській ТГ, під час оформлення документів щодо незаконної рубки дерев з протилежного берега річки у них почали стріляти. Невідомий поранив трьох людей та втік з місця події на мотоциклі.

Поліцейські викликали підмогу, а також кінологів, які невдовзі розшукали нападника. 19-річного місцевого мешканця затримали. Слідчі також встановили, що він стріляв з мисливської рушниці.

Унаслідок нападу постраждали троє людей. 20-річного співробітника поліції, а також двох лісничих – 34-річного майстра лісу та 49-річного інженера лісового господарства доставили у лікарню. Поліцейського з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізовано, працівники лісової охорони після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. Наразі загрози життю поранених немає.