Поліцейський отримав 8 тис. грн хабара за закриття кримінального провадження, пов'язаного із розкраданням лісу

На Львівщині СБУ затримала на хабарі оперуповноваженого Стрийського районного управління поліції. Поліцейського підозрюють в систематичному отриманні грошей за покривання незаконної діяльності приватних пилорам. Затримали його під час отримання чергового хабара у сумі 8 тис. грн.

У четвер, 20 травня, у СБУ Львівщини повідомили, що поліцейський за хабарі гарантував сприяння у закритті кримінальних проваджень, які були відкриті за фактами крадіжок лісу. Він обіцяв виготовити підроблені документи, за якими можна було безперешкодно перевозити крадений ліс та пиломатеріали.

Поліцейського затримали працівники СБУ під час отримання чергового хабара

Правоохоронці затримали поліцейського під час чергового одержання хабара у сумі 8 тис. грн. Гроші правоохоронець отримав за закриття кримінального провадження щодо незаконного перевезення лісу.

Затриманому готують підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) ККУ. Невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Наразі працівники СБУ встановлюють можливих спільників затриманого поліцейського.