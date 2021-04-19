Директора Золочівського дочірнього підприємства «Галсільлісу» підозрюють в отриманні хабара

У п’ятницю, 16 квітня, поліцейські затримали на хабарі директора Золочівського дочірнього підприємства ЛГП «Галсільліс» Ігоря Белінського. Під час особистого обшуку в Ігоря Белінського в його робочому кабінеті вилучили помічені гроші, а також документи.

«16-17 квітня цього року слідчі управління Головного управління Національної поліції у Львівській області за участі представників Управління СБУ у Львівській області провели обшуки у приміщенні Золочівського дочірнього підприємства комунального підприємства Львівської обласної ради «Галсільліс». Під час обшуку вилучено документацію, чекові принтери, мобільні телефони, лісорубні квитки, комп’ютерну техніку, бирки обліку деревини та інше. Також під час особистого обшуку у керівника підприємства Белінського І.В. вилучено предмет неправомірної вигоди – заздалегідь ідентифіковані та помічені грошові кошти», – повідомили вранці у понеділок, 19 квітня, в управлінні майном спільної власності ЛОР.

58-річний директор Золочівського дочірного підприємства «Галсільлісу» підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) ККУ. 17 квітня Галицький районний суд Львова обрав Ігорю Белінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Водночас суд дав можливість підозрюваному вийти на волю, сплативши заставу у 45,4 тис. грн.

За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, Ігоря Белінського підозрюють в отриманні 46 тис. грн від підприємця – директор занижував вартість лісу за документами, натомість отримував винагороду готівкою.

Керівник управління майном спільної власності ЛОР Сергій Івах вважає, що затримання і арешт керівника Золочівського дочірнього підприємства «Галсільлісу» ще раз підтверджує необхідність реформи лісової галузі Львівщини.

«Я вже неодноразово заявляв, що у керівництва області дуже багато питань до результатів господарської діяльності цього комунального підприємства. Ми зверталися до усіх правоохоронних органів, що готові до співпраці, бо тільки спільно зможемо навести лад в комунальних підприємствах, тим більше тих, робота яких має значний суспільний резонанс», – зазначив Сергій Івах.

Лісогосподарське підприємство «Галсільліс» є комунальним підприємством Львівської облради, яке зараз хочуть реорганізувати. А саме, пропонується наполовину скоротити кількість дочірніх підприємств у районах – з 18 до 9, а також скоротити керівний склад лісгоспів. Такі наміри викликали протести частини обласних депутатів та лісників у районах, які, зокрема, пропонують передати дочірні підприємства у власність місцевих громад.

Факти корупції у «Галсільлісі» виявляють не вперше. На початку 2020 року 61-річного гендиректора «Галсільліс» Володимира Мельника затримали на хабарі разом із директором Яворівського лісгоспу Романом Суховичем, який передавав керівнику «данину» від продажу лісу. Під час затримання слідчі вилучили 17,8 тис. грн та 300 доларів, що було частиною «траншу» від керівника районного підрозділу. Загалом головному лісівнику області висунули обвинувачення у систематичних поборах від підлеглих, що за рік становили понад 5 млн грн.

Володимир Мельник вийшов з-під варти, сплативши 336 тис. грн застави, а восени цього ж року повернувся на роботу. На початку березня 2021 року Володимира Мельника звільнили з посади. Виконувачем обов’язків гендиректора «Галсільлісу» став 34-річний Іван Підгородецький.