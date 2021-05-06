Старшого дільничного офіцера районного управління поліції затримали на гарячому

На Львівщині на хабарі 3000 доларів затримали поліцейського. Старший дільничний офіцер районного управління поліції пообіцяв обвинуваченому перекваліфікувати його кримінальну справу.

Він обіцяв вплинути на прокурорів, які представляють сторону обвинувачення, і суддю Залізничного районного суду Львова, що розглядає справу підозрюваного про грабіж (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 КК України).

«Поліцейський запевнив, що може допомогти обвинуваченому перекваліфікувати його дії на більш «легку» статтю Кримінального кодексу та змінити запобіжний захід без позбавлення волі», – повідомили 6 травня в управлінні ДБР у Львівській області.

Його викрили працівники ДБР у Львові та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Поліцейському оголосять підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України), за що передбачено позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Справа на контролі у прокуратури та СБУ.