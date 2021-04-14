Личаківський райсуд Львова присудив 37-річному чоловіку п'ять років ув'язнення за спробу відкупитися від кримінальної справи. Чоловіка запідозрили у грабежі, прийшли з обшуками додому і виявили там кілограм канабісу. Після цього він пішов на прийом до головного слідчого Личаківського відділу поліції і заявив, що заплатить 800 євро за закриття усіх справ. Цей момент записали на відео і обвинуватили 37-річного чоловіка ще й у хабарі правоохоронцю.

Про ув'язнення зберігача канабісу 14 квітня повідомив «Судовий репортер». Із вироку Личаківського райсуду випливає, що обшуки та передача хабара відбулися ще у 2017-му році, коли чоловіка підозрювали у проникненні у квартиру львів'янки і крадіжці телефона. Під час обшуків у нього вдома телефона так і не знайшли, зате виявили більше кілограма канабісу. Сам 37-річний чоловік заявив, що канабіс просто знайшов на вулиці і вирішив забрати додому для особистого вживання.

Під час судового засідання чоловік сказав, що поговорити із головним слідчим про закриття кримінальних справ йому порадив один із працівників відділу поліції, а тому вважає, що його просто спровокували на хабар.

Втім, суддя Личаківського райсуду Львова Володимир Мармаш не повірив у цю версію, оскільки розмову між 37-річним львів'янином та головним слідчим записали на відео. На записі помітно, що львів'янин сам проявив ініціативу заплатити за закриття справ, попросивши написати суму у блокноті. Оскільки головний слідчий на це не відреагував, чоловік заявив, що заплатить 800 євро і поклав у блокнот половину суми, пообіцявши донести ще 400 євро до кінця дня.

За зберігання канабісу чоловіку присудили два роки позбавлення волі, за передачу хабара – чотири роки. За сукупністю злочинів суддя Володимир Мармаш присудив йому п'ять років в’язниці.

Цікаво, що викрадення телефону ще на етапі слідства перекваліфікували на незаконне проникнення до житла, за яке чоловіка звільнили від відповідальності через закінчення строків давності.

Додамо, що 37-річний чоловік ще має право подати апеляцію на цей вирок, якщо він цього не зробить, то покарання набере законної сили.