Поліцейського затримали під час одержання 13 тис. грн хабара

Заступника начальника одного з районних управлінь поліції Києва викрили на тому, що він за гроші незаконно дозволяв працювати у локдаун закладам харчування і розваг, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

«Заступник начальника одного з районних управлінь поліції у Києві вимагав від 5000 до 20000 гривень за тиждень роботи у керівників закладів. За ці гроші він обіцяв не перешкоджати роботі закладів та не притягувати до адміністративної відповідальності за порушення норм карантинних обмежень», – сказано в повідомленні ДБР у вівторок, 27 квітня.

Поліцейського затримали під час одержання 13 тис. грн хабара. Раніше слідчі ДБР задокументували одержання поліцейським ще 25 тис. грн.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням. Санкція цієї статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, через перебування Києва в «червоній» карантинній зоні, ресторани у цьому місті можуть працювати лише навинос чи на доставку.