Посадовець мав звязки на колишній роботі в Антимонопольному комітеті і пообіцяв підприємцю посприяти під час перевірки

Під час отримання хабара 10 тис. доларів від львівського підприємця затримали начальника управління Київської обласної державної адміністрації. За цю суму він обіцяв посприяти у проведенні перевірки дотримання антимонопольного законодавства.

«Посадовець, будучи колишнім працівником Антимонопольного комітету України, вимагав неправомірну вигоду від підприємця в сумі 10 тис. доларів США. Натомість він мав вплинути на службову особу Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України задля сприяння під час проведення перевірки суб’єкта господарської діяльності щодо дотримання антимонопольного законодавства», — повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

Затримали посадовця 15 квітня у Києві під отримання всієї суми хабара. Сьогодні, 16 квітня, йому оголосили підозру за ч.3 ст.369-2 КК України. Суд має обрати йому запобіжний захід і відсторонити від посади.

Розслідування проводять слідчі управління стратегічних розслідувань у Львівській області. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна.