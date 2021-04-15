Світлану Буковинську затримали на хабарі у січні 2017 року

Галицький районний суд Львова визнав авдокатку Світлану Буковинську винною у хабарництві. За даними слідства, жінка вимагала у свого клієнта хабарі для суддів Шевченківського райсуду за закриття справ про адмінправопорушення. Світлані Буковинській призначили покарання у вигляді чотирьох років тюрми.

Як вказано у вироку суду за 9 квітня, львівська адвокатка Світлана Буковинська схиляла свого клієнта до дачі хабарів суддям Шевченківського райсуду, на розгляді якого перебували справи про його нетверезе водіння та порушення ПДР. Світлана Буковинська обіцяла домовитись з суддями про закриття цих справ через закінчення термінів притягнення до адмінвідповідальності за 1200 доларів (по 500 доларів для суддів та 200 для неї).

23 січня 2017 року Світлана Буковинська отримала від клієнта 1200 доларів після чого її затримали правоохоронці. Її обвинуватили у хабарництві та шахрайстві.

Адвокатка не визнала своєї провини та заявила суду, що не вчиняла цих злочинів. Її захисник у суді заявив, зокрема, що показання свідка та потерпілого є завченими та підготовленими. Також сторона захисту заявила, що свідок «співпрацює з правоохоронними органами». Однак суд встановив, що ці доводи є необґрунтованими.

Додамо, що раніше ZAXID.NET опублікував розслідування про те, як прокуратура та поліція використовує агенток для підкидання хабарів. У ньому фігурувала Маріанна Гавриш, яка є свідком у справі про затримання на хабарі Світлани Буковинської.

Дослідивши докази у справі, суддя Віталій Радченко визнав Світлану Буковинську винною у шахрайстві та хабарництві. За хабарництво їй призначили чотири роки тюрми, а за шахрайство – 510 грн штрафу. Її звільнили від покарання у вигляді штрафу через закінчення термінів давності.

На вирок суду ще може бути подана апеляція.