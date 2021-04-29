Галицький районний суд Львова визнав винним у хуліганстві 45-річного львів’янина, що вистрілив у голову охоронцю Різдвяного ярмарку. Однак його звільнили від тюремного терміну, встановивши умовне покарання.

Як вказано у вироку суду, ввечері 11 січня 2021 року між другом 45-річного львів’янина та охоронцем Різдвяного ярмарку на проспекті Свободи виник конфлікт, почалась шарпанина. Як розповів обвинувачений у суді, побачивши це, він один раз вистрілив у повітря, а потім кілька разів у сторону охоронця.

Чоловік стверджує, що не мав наміру завдати травм охоронцю, бо це «іграшковий пістолет», хотів лише його налякати, щоб припинити конфлікт. Йдеться про револьвер Флобера.

Після цього 33-річного охоронця госпіталізували у лікарню, медики протягом годити діставали кулю з голови чоловіка. Медики повідомляли, що, на щастя, вона зачепила лише м’які тканини та не пробила череп.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, а також відшкодував завдану шкоду охоронцеві ярмарку.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала 44-річного львів’янина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 ККУ (Хуліганство). Йому призначили чотири роки тюрми, однак звільнили від відбування цього покарання, встановивши два роки іспитового терміну.