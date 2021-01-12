На Різдвяному ярмарку у Львові один з відвідувачів вистрелив в охоронця

Львівські поліцейські затримали відвідувача львівського Різдвяного ярмарку, який вистрілив в охоронця під час конфлікту у понеділок, 11 січня.

За інформацією поліції, інцидент трапився близько 21:00 на території Різдвяного ярмарку на проспекті Свободи. Під час конфлікту з охоронцем 45-річний відвідувач ярмарку вистрелив з револьвера, спричинивши йому травми. 33-річного охоронця з Мостиського району госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Чоловік вистрілив в охоронця з револьвера

У поліції не уточнюють, у якому стані перебуває поранений.

За цим фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Нападника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.