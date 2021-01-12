45-річний львів’янин підстрелив охоронця Різдвяного ярмарку
Постраждалого госпіталізували
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 11:260
На Різдвяному ярмарку у Львові один з відвідувачів вистрелив в охоронця
Львівські поліцейські затримали відвідувача львівського Різдвяного ярмарку, який вистрілив в охоронця під час конфлікту у понеділок, 11 січня.
За інформацією поліції, інцидент трапився близько 21:00 на території Різдвяного ярмарку на проспекті Свободи. Під час конфлікту з охоронцем 45-річний відвідувач ярмарку вистрелив з револьвера, спричинивши йому травми. 33-річного охоронця з Мостиського району госпіталізували з вогнепальним пораненням.
Чоловік вистрілив в охоронця з револьвера
У поліції не уточнюють, у якому стані перебуває поранений.
За цим фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) ККУ. Нападника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
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