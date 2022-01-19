Мопедист з Рівненщини скасував у суді адмінпостанови за порушення ПДР, довівши, що є неосудним. Чоловік надав суду довідку про психічну хворобу і без допомоги адвоката довів, що не може відповідати за свої дії, а тому не сплачуватиме штрафи за порушення. Суд прийняв аргументи мопедиста і скасував постанови поліції.

Патрульний поліцейський зупинив мопедиста у селі Завизів колишнього Острозького, а нині Рівненського району 12 грудня 2021 року. За порушення правоохоронець склав на водія кілька адміністративних матеріалів: керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування; порушення водієм правил користування мотошоломом; керування незареєстрованим транспортним засобом; порушення правил проїзду перехресть. Сума штрафів за ці порушення загалом склала 3400 грн.

Водій платити відмовився й позивався до суду про скасування постанов. Позов мотивував тим, що у зв`язку з психічним захворюванням він перебуває на обліку психіатра і не здатний розуміти значення своїх дій. Позивач посилається на ст. 17 та ст. 20 Кодексу про адміністративні правопорушення, в яких вказано, що особа, яка була в стані неосудності і не могла усвідомлювати свої дії, не підлягає адміністративній відповідальності.

На підтвердження позивач надав суду довідку з Острозької багатопрофільної лікарні, видану через кілька днів після інциденту на дорозі, про те, що цей громадянин перебуває під спостереженням лікаря-психіатра з приводу захворювання на легку розумову відсталість.

Суд у своєму рішенні посилається на те, що обласне управління поліції як відповідач не надало доказів, що була проведена експертиза стану водія, адже поліцейський не міг сам на місці визначити, чи справді порушник неосудний. Відтак суддя Острозького райсуду Володимир Назарук у січні задовольнив позов водія і через неосудність скасував постанову про притягнення його до відповідальності. Це рішення може бути оскаржене.