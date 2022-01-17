У злісного порушника правил дорожнього руху зі Львова, який не сплачував численні штрафи від поліції, вилучили автомобіль Peugeot Expert. Після таких дій виконавчої служби порушник відразу наступного дня сплатив відразу понад 24 тис. грн.

Як повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, минулого тижня державний виконавець Шевченківського відділу вилучив в боржника авто за несплачені штрафи до повного погашення заборгованості.

«Він систематично порушував правила дорожнього руху. У сумі борг становив понад 24 тис. грн за неоплачені штрафи, починаючи від 102 до 1700 грн за один штраф)», – зазначено у повідомленні.

Власник фургона оплатив штрафи лише тоді, коли його позбавили транспортного засобу (фото виконавчої служби)

Державний виконавець описав автомобіль та відправив його на штрафмайданчик. І вже наступного дня боржник сплатив заборгованість, щоб повернути свій автомобіль.

Як уточнили ZAXID.NET у Західному управлінні Міністерства юстиції, свої 15 штрафів водій Peugeot Expert назбирав, починаючи ще з 2020 року, за перевищення швидкості, паркування у невідповідному місці та інші порушення.