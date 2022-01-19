Смертельний наїзд стався удень поблизу школи

Рівненський райсуд визнав винним 66-річного мешканця Волині, який збив на смерть восьмирічного школяра у Клевані на Рівненщині. ДТП сталася у грудні 2020 року, коли хлопчик після закінчення уроків переходив дорогу пішохідним переходом. Внаслідок наїзду вантажівки Mercedes-Benz школяр помер на місці ДТП.

Про вирок для 66-річного водія вантажного автомобіля Mercedes-Benz, який збив на смерть дитину, Рівненська обласна прокуратура повідомила у середу, 19 січня. «Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а у суді прокурором доведено, що 3 грудня 2020 року, в обідню пору, водій, керуючи вантажівкою Mercedes-Benz, рухаючись з боку Луцька в напрямку Рівного, поблизу Клеванської ЗОШ №1, проявив неуважність та збив 8-річного хлопчика, який в цей час перетинав проїзну частину по пішохідному переході. Внаслідок ДТП дитина загинула на місці події», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Рівненський райсуд засудив водія до трьох років позбавлення волі, його також позбавили права керувати транспортними засобами на три роки і зобов'язали сплатити матері загиблого хлопчика 500 тис. грн моральних збитків.

Одразу після аварії у ЗМІ були різні версії причини трагедії: і що хлопчик перебігав дорогу, і що він був не сам, а йшов з іншими дітьми, а водій його не помітив, лише почув глухий удар.

Після трагедії батьки школярів ліцею, в якому навчався загиблий, збиралися вийти на мітинг й вимагати встановлення світлофора на ділянці дороги, де сталася ДТП. Як розповів ZAXID.NET речник служби автомобільних доріг у Рівненській області Дмитро Леонтіюк, після смертельної аварії у службі відбулася нарада за участю мешканців Клеваня.

«Дійшли згоди, що Клеванська громада виготовить нову схему організації дорожнього руху на цій ділянці, яка передбачає встановлення світлофора на переході біля ліцею, й після її схвалення світлофор буде встановлено, — каже речник. — Однак світлофора досі немає, бо немає нової схеми». Дмитро Леонтіюк зауважив, що ця ділянка траси рівна, освітлена, з нанесеною розміткою та дорожніми знаками, відтак не вважається аварійно небезпечною. Після аварії дорожні знаки усе ж замінили на інші, які краще видно здалека.

Зазначимо, що вирок законної сили не набрав і може бути оскаржений.