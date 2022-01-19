Водійка авто Ford Fusion виїхала за межі дороги та автомобіль перекинувся на дах

Перемишлянський районний суд Львівщини визнав винною у вчиненні смертельної ДТП 42-річну водійку авто Ford Fusion. Її звільнили від відбування п’яти років ув’язнення, замінивши покарання на трирічний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась 27 червня 2021 року поблизу села Лани, що на трасі Львів – Івано-Франківськ, за 7 км від Бібрки. 42-річна водійка авто Ford Fusion виїхала за межі дороги та автомобіль перекинувся на дах. Унаслідок аварії двоє пасажирів загинули на місці: 71-річний батько водійки та її 48-річна тітка.

У суді жінка визнала свою провину. Водійка розповіла, що відволіклась на навігатор, бо не знала дороги, і у цей момент відчула як авто з’їжджає вбік. Стверджує, що вивернула руль, але авто було некероване, воно виїхало за межі дороги та перекинулось. Жінка розповіла, що у аварії загинули її тато та тітка, яких викинуло з автомобіля на узбіччя.

Водійка заявила, що шкодує про вчинене, просила не позбавляти її волі, бо у неї є дитина та мама, за якою потрібно доглядати.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олександра Гуняк визнала водійку винною у вчиненні смертельної ДТП та призначила п’ять років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки. Але жінку звільнили від тюремного ув’язнення, замінивши його на три роки іспитового терміну.