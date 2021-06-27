ДТП трапилась у селі Ходорківці на трасі Львів - Івано-Франківськ

Вранці неділі, 27 червня, побдизу села Ходорківці, що за 7 км від Бібрки трапилась смертельна ДТП. Унаслідок аварії загинули двоє людей, четверо отримали важкі травми, серед них дитина. У поліції підтвердили цю інформацію. У прес-службі ДСНС розповіли ZAXID.NET, що аварія сталася близько 09:30.

З опублікованого відео очевидців видно, що білий автомобіль Ford Fusion перекинувся на дах. Машина злетіла з дороги та опинилася в полі. На відео очевидців видно, що біля автомобіля лежать два накриті тіла.

Як розповіли у прес-службі ДСНС, рятувальники, які виїхали на місце події, визволяли з машини водійку. 42-річнку жінку з травмами госпіталізували, відомо, що вона з Золочівського району.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся, загинуло двоє пасажирів: 71-річний чоловік та 48-річна жінка. Ще двоє жінок віком 66 та 61 рік отримали травми. В аварії також постраждала 12-річна дитина.

На місці працює поліція, яка встановлює обставини аварії та особи загиблих.