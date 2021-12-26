Патрульний, не впоравшись з керуванням, розбив припарковані на вулиці машини

Личаківський районний суд Львова визнав львівського патрульного Юрія Кушту винним у вчиненні ДТП. За чотири розбиті автомобілі патрульному треба сплатити 850 грн штрафу.

Аварія трапилась 28 листопада близько 07:15 на вул. Шота Руставелі. Юрій Кушта керував службовим авто Škoda Rapid, відволікся та в’їхав у припарковане авто Volkswagen Passat, який по інерції вдарив Renault Scenic, той в’їхав у авто Skoda Kodiaq, який в свою чергу зіткнувся з Volkswagen Golf.

У суді Юрій Кушта визнав свою провину у вчиненні ДТП. Він пояснив, що уже завершував робочу зміну, йому запаморочилась голова, було потемніння в очах через перевтому на роботі, тому вчинив ДТП.

Суддя Роман Грицко визнав його винним у вчиненні ДТП та оштрафував на 850 грн. Винуватця аварії не позбавили водійських прав, він також продовжує працювати у поліції.

У постанові суду не вказано, хто має відшкодувати власникам пошкоджених авто витрати на ремонт.