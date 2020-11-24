Водій Volkswagen Touareg спершу розчавив дитячу гірку, а потім в'їхав у гойдалку

У вівторок, 24 листопада, 24-річний оперуповноважений Шевченківського райвідділу поліції Дмитро-Сергій Сетдеков на позашляховику Volkswagen Touareg зніс дитячий майданчик на вул. Торф’яній у Львові. За інформацією поліції, у цій аварії ніхто не постаждав, але в момент аварії на майданчику були діти, яких встигли вчасно звідти забрати.

Аварія сталася близько 14:45 біля будинку №23 на вул. Торф'яній, це бічна вулиця від проспекту Чорновола. Водій позашляховика розбив ще три машини, зокрема Nissan, BMW та Mazda, які були припарковані неподалік майданчика.

Із власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що за кермом Volkswagen Touareg був 24-річний оперуповноважений Шевченківського райвідділу поліції Дмитро-Сергій Сетдеков. Він відмовився проходити тест на стан алкогольного сп'яніння. Свідки інциденту стверджують, що поліцейський на момент аварії був нетверезим. Автомобіль зареєстрований на батька Сетдекова.

Volkswagen Touareg врізався в дитмайданчик та пошкодив ще три припарковані автомобілі

Особу водія вдалося встановити лише у райвідділі поліції, оскільки він не надав поліцейським своїх документів на місці аварії. Поліцейські повезли водія Volkswagen Touareg на експертизу, аби встановити ступінь сп'яніння, але там він теж відмовився проходити експертизу.

За даними ZAXID.NET, позашляховик Volkswagen Touareg, який зніс майданчик, належить 50-річному львівському бізнесмену Руслану Сетдекову. Він є керівником фірми «Дункан», яка займається роздрібною торгівлею продуктами харчування. Руслан Сетдеков зареєстрований у будинку, розташованому поруч із дитячим майданчиком, де стався інцидент.

Після ДТП Василь Віконський, начальник головного управління поліції Львівщини, заявив, що поліцейського, який в'їхав у дитячий майданчик, звільнять.