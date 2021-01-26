Дмитро-Сергій Сетдеков на батьковому позашляховику Volkswagen Touareg розбив три припарковані авто та в’їхав у дитячий майданчик на вул. Торф’яній

Шевченківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні оперуповноваженого Дмитра-Сергія Сетдекова, який на позашляховику Volkswagen Touareg зніс дитячий майданчик на вул. Торф’яній. Його оштрафували на 10,2 тис. грн, а також позбавили водійських прав. Як стало відомо ZAXID.NET, після цієї ДТП його також звільнили з роботи.

ДТП трапилась 24 листопада на вул. Торф’яній неподалік будинку №21. Ця вулиця є бічною від проспекту Чорновола. 24-річний Дмитро-Сергій Сетдеков на батьковому позашляховику Volkswagen Touareg розбив три припарковані авто та врізався у дитячий майданчик. Як повідомляв ZAXID.NET, унаслідок аварії ніхто не постраждав, однак у момент ДТП на дитмайданчику бавились діти.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі на початку січня 2021 року, Дмитро-Сергій Сетдеков керував позашляховиком у стані алкогольного сп’яніння, але відмовився проходити перевірку на алкотестері та у медзакладі. Під час судового засідання він повністю визнав свою провину.

Дмитро-Сергій Сетдеков є старшим лейтенантом поліції, він працював оперуповноваженим у Шевченківському відділі поліції, однак після цієї ДТП його звільнили з роботи.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олександра Баєва визнала Дмитра-Сергія Сетдекова винним у нетверезому водінні та порушенні ПДР. Його оштрафували на 10,2 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.