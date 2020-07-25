На Львівщині майор поліції на службовому авто збив пішохода і втік з місця ДТП

Поліцейського знайши через три дні і вже звільнили з правоохоронних органів

СуспільствоМарта Когут, сьогодні, 18:100

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Оперативний працівник карного розшуку поліції Львівщини, у неділю, 19 липня, збив людину неподалік села Верчани, біля Стрия. Після аварії поліцейський не надав потерпілому допомоги, натомість сів у службове авто ВАЗ-2107 і втік. У суботу, 25 липня, через тиждень після аварії, ZAXID.NET стало відомо про цей випадок з власних джерел. Начальник поліції області Василь Віконський підтвердив цю інформацію.

Як відомо ZAXID.NET, у неділю ввечері, 19 липня, майор поліції на службовому ВАЗ-2107, червоного кольору, їхав у напряку Стрия. Близько 23:00 поліцейський наїхав на перехожого, який йшов проїжджою частиною. За інформацією ZAXID.NET, поліцейський після наїзду на пішохода, вийшов з авто, подивився, що чоловік не рухається і втік з місця аварії, не повідомивши про інцидент ні медиків, ні колег з поліції. Свідком ДТП став інший водій, який викликав поліцію і повідомив, що винуватець утік з місця ДТП.

Упродовж трьох днів поліцейські шукали втікача. У середу, 22 липня, правоохоронці знайшли і автомобіль, і зловмисника. Ним виявився 34-річний оперативний працівник карного розшуку Стрийського відділку поліції Андрій Ю. Автомобіль, яким він збив 45-річного Степана С., є службовим, але без поліцейського ознакування. Працівники внутрішньої безпеки поліції вже передали всю інформацію про правоохоронця у ДБР.

Начальник обласного управління поліції, Василь Віконський, підтвердив ZAXID.NET цю інформацію.

«Коли ми його піймали, одразу наступного дня, цей, так би мовити правоохоронець, був звільнений з поліції. Зараз стан чоловіка, якого збили, дуже важкий, ми усі молимося, щоб він вижив», – розповів Василь Віконський.

Зараз потерпілий Степан С. у реанімації, у нього важка відкрита черепно-мозкова травма, перелом черепа та мозкова кома 2-3 ступеня. Чоловік вже шостий день у комі.

Цю справу зараз розслідує ДБР. Колишньому оперативнику, який збив людину та втік, загрожує до восьми років ув’язнення. Наразі невідомо чи був він на момент ДТП нетверезим.

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