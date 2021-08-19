Колишній стрийський поліцейський Андрій Ющик, який фігурує у справі про смертельну ДТП, поновився на роботі через суд. Окрім того, йому заплатять середню зарплату за період, поки він був звільнений.

Про ДТП за участі майора поліції Андрія Ющика ZAXID.NET повідомляв ще у липні 2020 року. Тоді правоохоронці розповідали, що 19 липня оперуповноважений сектору кримінальної поліції Стрийського відділу поліції Андрій Ющик на своєму службовому автомобілі ВАЗ-2107 збив пішохода неподалік Стрия і втік з місця ДТП. Постраждалий отримав тяжкі травми, перебував у комі, а потім помер. 34-річного Андрія Ющика розшукали через три дні після аварії і одразу звільнили з поліції. Зараз цією справою займається Державне бюро розслідувань.

У вересні минулого року Андрій Ющик подав позов до суду, щоб поновитись на посаді у поліції. У червні 2021 року його позов розглянув Львівський окружний адміністративний суд. Андрій Ющик у суді пояснив, що написати рапорт на звільнення його змусило керівництво у Стрию, хоча насправді він цього не хотів. Ющик також повідомив, що наступного дня після звільнення написав зустрічний рапорт на ім’я начальникам поліції Львівщини, де попросив не розглядати попередній рапорт на звільнення, оскільки написав його посеред ночі у «у стані сильного душевного хвилювання». Попри це його все ж звільнили з посади.

Цікаво, що під час суду Ющик визнав, що минулого року став учасником ДТП на своєму службовому автомобілі, однак за словами екс-поліцейського, зараз він проходить у цій справі як свідок.

Двоє колег підтримали Ющика у суді і також заявили, що його змусили звільнитись під тиском. Один з них навіть повідомив, що Андрію Ющику погрожували.

Суддя Уляна Братичак, яка розглядала цю справу, вирішила задовольнити позов Андрія Ющика. Вона поновила його на посаді оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області. Окрім того, головне управління поліції Львівщини має сплатити йому 159,6 тис. грн середнього заробітку за час вимішеного прогулу.

ГУ Нацполіції не погодилось із таким рішення суду і подало апеляцію. Втім позивач не сплатив судовий збір, і 16 серпня Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив позовну заяву без розгляду. Тепер у поліції є 10 днів, щоб сплатити судовий збір, інакше суд остаточно поверне апеляційну скаргу.