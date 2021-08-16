Трьох поліцейських і екс-оперуповноваженого Святослава Бурбона затримали 20 травня 2021 року

Колишній львівський колишній поліцейський, який разом з іншими своїми колегами підозрюється у торгівлі наркотиками, намагався поновитись на посаді через суд. Святослав Бурбан заявив, що його змусили звільнитись під тиском. Втім суддя не побачив доказів такому твердженню і відмовив йому у позові. Разом з тим через ймовірну причетність до торгівлі наркотиків у екс-поліцейського арештували майно.

Святослав Бурбан працював на посаді старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Личаківського ВП у Львові. Як вказано у рішенні Львівського окружного адміністративного суду, 25 травня 2020 року поліцейський написав рапорт про звільнення у зв’язку з переїздом в іншу область. Зараз Бурбан заявляє, що рапорт його змусило написати керівництво під тиском, а після звільнення він продовжував ходити на роботу. Також він повідомив, що його керівництво не виплатило йому компенсацію за вислугу років.

Представник Головного управління поліції Львівщини у суді наголосив, що Святослава Бурбана звільнили з посади за його власним бажанням і він не відкликав свій рапорт та не мав претензій щодо звільнення. А начальник Личаківського райвідділу надав суду докази, що Святослав Бурбан не виходив на роботу після звільнення.

Відтак суддя Олена Хома відмовилась поновляти Святослава Бурбана на посаді старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Личаківського ВП. Він ще може подати апеляцію на це рішення суду.

Святослав Бурбан фігурує в кримінальній справі про торгівлю наркотиками у Львові. Його підозрюють у співпраці з організованою злочинною групою поліцейських, які упродовж 2018-2021 років продавали у Львові важкі наркотики: амфетамін, «Альфа PVP», метадон та героїн. 25 травня Личаківський райсуд Львова наклав арешт на земельну ділянку Святослава Бурбана у Зимній Воді.