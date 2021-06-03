Наприкінці травня 2021 року поліцейських Львівського райуправління затримали за торгівлю наркотиками

Львівських поліцейських Юрія Фока та Дениса Антонця, а також екс-правоохоронця Святослава Бурбана підозрюють у торгівлі важкими наркотиками у Львові. Прізвища затриманих повідомив антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів». Як з’ясував ZAXID.NET до злочинного угруповання входив ще один поліцейський – Назарій Сенник.

Наприкінці травня СБУ повідомила про затримання трьох поліцейських за торгівлю важкими наркотиками у Львові. Йдеться про двох працівників Львівського районного управління поліції та їхнього колишнього колегу. Ще двох правоохоронців тоді оголосили в розшук.

Прізвища затриманих не розголошували. Однак, коли їм почали обирали запобіжні заходи, то в одній з судових ухвал, мабуть, помилково не приховали прізвища підозрюваного – заступника начальника відділу кримінальної поліції Львівського райуправління Юрія Фока. Його посадили у СІЗО з можливістю вийти на волю під 2,2 млн грн застави.

Як з'ясував ZAXID.NET, ще одним підозрюваним є Назарій Сенник – старший оперуповноважений Львівського райуправління поліції. Його посадили у СІЗО з можливістю сплати 2,04 млн грн застави. Він оскаржує обрану міру запобіжного заходу в апеляційному суді.

Прізвище третього затриманого – Святослав Бурбан. Це колишній старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Личаківського відділу поліції. У червні 2020 року він подав декларацію перед звільнення з посади. Очевидно, що саме він фігурує у справі, як колишній поліцейський.

В ухвалі суду не вказані обставини злочину, але зазначено, що підозрюваний «має широке коло знайомих серед службових осіб різних правоохоронних органів». Йому суд призначив 181 тис. грн застави, яку за нього внесли ще 27 травня. Суд також арештував його земельну ділянку площею 8 соток у селі Зимна Вода. Місцева сільрада виділила йому цю землю безкоштовно, як учаснику АТО.

Журналісти «Наших грошей. Львів» також встановили прізвище ще одного поліцейського – Дениса Антонця, який працює у тому ж відділі поліції, що й Юрій Фок та Назарій Сенник.