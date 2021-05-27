Юрію Фоку обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави 2,2 млн грн

У судовому реєстрі оприлюднили прізвище затриманого за торгівлю наркотиками заступника начальника відділу кримінальної поліції Львівщини. Юрію Фоку обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти на волю під 2,2 млн грн. Про це повідомили «Наші гроші. Львів».

20 травня СБУ повідомила про трьох поліцейських, що торгували наркотиками у Львові. За даними спецслужби, заступник начальника відділу кримінальної поліції разом з працівником підрозділу та екс-правоохоронцем налагодили реалізацію у Львові важких наркотиків та психотропних речовин – амфетаміну, «Альфа PVP», метадону та героїну. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки.

В судовому реєстрі з’явились перші ухвали щодо затриманих, з яких стало відоме прізвище одного фігуранта цієї справи. Йдеться про заступника начальника відділу кримінальної поліції Львівського районного управління поліції Юрія Фока. У обласній прокуратурі повідомили, що йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави 2 млн 270 тис. грн.

Згідно із судовими ухвалами, до групи загалом входить чотири чинних та один колишній поліцейський.

Одному з затриманих оперуповноважених також призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 2,04 млн грн застави. Іншому члену угруповання, що зберігав та збував наркотики, призначили 181 тис. грн застави. Третьому фігуранту справи не обрали запобіжний захід. Прізвища цих підозрюваних в ухвалах суду приховані.