Поліцейських Львівського райуправління затримали за торгівлю наркотиками

У четвер, 20 травня, СБУ затримала двох працівників Львівського районного управління поліції та ще одного їх колишнього колегу за торгівлю наркотиками. Ще двох поліцейських цього управління оголосили в розшук.

Як розповіла ZAXID.NET речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська, заступник начальника відділу кримінальної поліції разом з працівником підрозділу та ще одним колишнім правоохоронцем налагодили реалізацію у Львові важких наркотиків та психотропних речовин – амфетаміну, «Альфа PVP» та героїну. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки.

Двоє діючих та один колишній поліцейський збували наркотики у Львові

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів збуту наркотиків місцевим наркозалежним. Крім фінансової зацікавленості, поліцейські у такий спосіб штучно нарощували показники службової діяльності.

Правоохоронці затримали усіх трьох фігурантів. Їм уже повідомлено про підозру і вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оперативне відео департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції

У департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про затримання 37-річного посадовця поліції, 31-річного старшого оперуповноваженого. Підозру повідомлено і 40-річному екс-поліцейському. За даними внутрішньої безпеки, до угруповання причетний і 38-річний раніше судимий мешканець Львівщини, якого поліцейські залучали як понятого – він повинен був здійснювати крадіжки на їхню вимогу, за що отримував винагороду – наркотики для власного вживання.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366 ККУ. За місцем роботи та за адресами проживання учасників угруповання провели обшуки – вилучили комп’ютери, мобільні телефони та записники з чорновими записами.

Начальник Львівського районного управління поліції Павло Гарасим розповів ZAXID.NET, що обоє його підлеглих, яких затримали, довший час – понад 10 років – працюють в поліції. 40-річний затриманий екс-поліцейський раніше працював разом із ними у Личаківському відділі поліції Львова, однак звільнився ще рік тому.

«Ці люди, виявляється, вже давно могли чимось займатися. Тому мені важко щось сказати. Я тут працюю три місяці, а люди давно тут були. Колектив великий, всіх вивчити – дуже важко», – каже Павло Гарасим.

З його слів, затримані поліцейські будуть звільнені з органів внутрішніх справ, однак відповідного наказу наразі немає.

У ДБР розповіли про причетність до угруповання ще двох поліцейських Львівського районного правління поліції. Їх оголосили в розшук.