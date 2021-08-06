Передача грошей відбувалася щомісячно від підлеглих

Майора поліції, що працює у Дрогобицькому райвідділі начальником сектору реагування патрульної поліції, затримали за підозрою в отримані хабара. За версією слідства, він щомісяця вимагав від свого підлеглого ділитися хабарами від водіїв, які відкуплялися від відповідальності за нетверезе водіння.

«Затриманий вимагав від інспектора сектору реагування патрульної поліції надавати йому щомісячно неправомірну вигоду, одержану унаслідок приховування останнім адмінправопорушень у сфері порушення правил дорожнього руху, зокрема за керування транспортним засобом особами, що перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння», – повідомили в Львівській обласній прокуратурі 6 серпня.

Поліцейського затримали після одержання чергової суми – 5 тис грн. Найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу та відсторонить від посади. Розслідування за ч. 3 ст. 368 ККУ проводять слідчі ДБР та львівського управління ДВБ НП України.

В офіційних повідомленнях прокуратури та управління внутрішньої безпеки поліції не вказано, про який райвідділ мова, але за інформацією ZAXID.NET затримали начальника сектору реагування патрульної поліції Дрогобицького райвідділу.