Вища рада правосуддя оголосила догану судді Самбірського міськрайонного суду Львівщини Ігорю Пташинському, який систематично виправдовував п’яних водіїв. Раніше Вища рада правосуддя також покарала ще двох суддів цього суду за аналогічне порушення.

Зі скаргою на суддю Ігоря Пташинського до Вищої ради правосуддя звернувся відомий адвокат, член «Фундація DEJURE» Роман Маселко.

«Мене вразило як нахабно і продумано цей суддя звільняв п’яних водіїв від покарання. Для прикладу, водій під мухою спричиняє ДТП та втікає з місця події. Його ловлять і скеровують до суду три протоколи - за ДТП, залишення місця події та за п’янку. Суддя Пташинський розглядає усі три протоколи. Два про ДТП об’єднує і дає водієві мінімальний штраф - 340 грн. При цьому вказує, що водій не працює. А протокол за п’яне керування розглядає окремо, там вказує, що водій вже працює і замість штрафу та позбавлення прав - передає його на поруки трудовому колективу», – написав Роман Маселко.

За словами Романа Маселка, Ігор Пташинський також передавав п’яних водіїв на поруки підприємцю, який уже кілька років не займається підприємницькою діяльністю. Суддя також передавав водіїв на поруки за фальшивими довідками.

4 серпня Вища рада правосуддя розглянула дисциплінарну справу щодо Ігоря Пташинського та оголосила йому догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

Нагадаємо, що суддя Ігор Пташинський не єдиний у Самбірському міськрайонному суді систематично виправдовував нетверезих водіїв за підробленими довідками. Раніше ми детально описали схему, яку використовували у цьому суді.

У березні Вища рада правосуддя уже покарала двох суддів – голові Самбірського міськрайсуду Володимиру Галину оголосили попередження, а Ганну Карнасевич на місяць позбавили доплати до зарплати.