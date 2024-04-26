Галицький районний суд Львова визнав підприємців з Чернігівщини винними у постачанні російської продукції в Україну. Вони мають заплатити по 170 тис. грн штрафу, а також 340 тис. грн штрафу має сплатити компанія «Нойс-Кар», власницею якої є одна з обвинувачених.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, Тетяна Зима є власницею ТзОВ «Нойс-Кар», яке зареєстроване на Чернігівщині та займається оптовою торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Ще у 2015 році вона уклала угоду з російською фірмою «ТД Национальные Технологии» про постачання продукції. Згодом, під час повномасштабної війни, українська компанія не припинила купувати російські товари.

У березні 2022 року та у січні 2023 року між польською фірмою Noise-Car Sp. z.o.o, директором якої був Євгеній Зима, та російською компанією уклали додаткові договори на постачання віброізоляційних та шумоізоляційних матеріалів торгової марки Vibrofiltr російського виробництва. Згодом польська фірма Noise-Car Sp. z.o.o. уклала угоду з ТзОВ «Нойс-Кар» про початок співпраці у сфері продажу виробів. У серпні 2022 року фірма здійснила поставку товару в Україну через пункт пропуску Краківець на загальну суму 1,7 млн грн.

Євгеній Зима, розуміючи, що одним із співвласників Noise-Car Sp. z.o.o. є громадянин Росії, залучив до постачання російських товарів в Україну польську компанію Krakowska Fala (була перейменована на Sti Pro Solutions Sp. z.о.о.), яка зробила поставку російських товарів на понад 1 млн грн.

Євгенія та Тетяну Зиму обвинувачували в «умисних діях, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором». Їм оголошували підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 4 ст.111-1 КК України.

Під час досудового розслідування обвинувачені визнали свою провину та уклали угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який дослідив усі матеріали та призначив Євгенію та Тетяні Зимі по 170 тис. грн штрафу з забороною працювати в державних органах чи місцевому самоврядуванні 10 років. Також ще 340 тис. грн штрафу має виплатити ТзОВ «Нойс-Кар», власницею якої є Тетяна Зима. Вилучений товар конфіскують. Вирок ще можна оскаржити.