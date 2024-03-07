Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький

Тісно пов’язаний із народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким харківський завод Autoenterprise постачав зарядні станції для окупованого Криму. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Схеми», опублікованому пізно ввечері 6 березня.

Як розповіли журналісти, холдинг виробляє та встановлює зарядні станції для електрокарів, а також займається імпортом машин з-за кордону, службою таксі і каршерінгом. Його офіційним власником є харків'янин Дмитро Ніконов. Сам Олександр Куницький ще до обрання у Верховну Раду мав тут керівні посади, а після входження у парламент лобіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат. Ставши депутатом Куницький також зробив офіційного власника Autoenterprise своїм помічником, а свою депутатську приймальню розмістив безпосередньо на харківському заводі.

У розпорядженні журналістів-розслідувачів опинилися десятки контрактів холдингу, які надалі були проаналізовані та верифіковані через базу імпортно-експортних операцій ImportGenius та вашингтонському Центру оборонних досліджень.

«Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти. Але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, холдинг «Россети», – йдеться в матеріалі.

Розслідувачі стверджують, що Autoenterprise почав постачати свою продукцію щонайменше з 2016 року. Щобільше, на холдингу знали для кого саме збирають станції, оскільки одразу брендували їх під час виробництва. Безпосередньо поставками в Крим, а також інші російські міста серед яких є Липецьк, Балашиха, Бєлгород, Воронеж, Москва, Зеленодольськ, Краснодар займалася компанія «АЄ Фекторі», що входила у структуру холдингу.

відео «Схеми»

Вже у 2023 році окупаційною владою Криму було відкрито мережі електрозаправних станцій із найбільшим хабом у Сімферополі, на базі станцій українського виробництва Autoenterprise, під брендом – DriveEnergy. Як стало відомо з договорів, зарядні станції та комплектуючі, виготовлені у Харкові під цим брендом кримській компанії впродовж 2021-2022 років продавало харківське підприємство «АЄ Фекторі», фахівці якого також мали навчити персонал в Криму поводитися із технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання.

Крім того, дилерська угода між харківською фірмою «АЄ Фекторі» та фірмою DriveEnergy, яка у Сімферополі займається продажем електротранспорту була підписана у травні 2021 року.

До слова, раніше журналісти розповіли, як народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький використовує владні повноваженні та інструменти в інтересах приватного бізнесу, стосунок до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками.