Пов'язаний з депутатом від СН завод постачав зарядні станції до окупованого Криму
Тісно пов’язаний із народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким харківський завод Autoenterprise постачав зарядні станції для окупованого Криму. Про це йдеться у розслідуванні проекту «Схеми», опублікованому пізно ввечері 6 березня.
Як розповіли журналісти, холдинг виробляє та встановлює зарядні станції для електрокарів, а також займається імпортом машин з-за кордону, службою таксі і каршерінгом. Його офіційним власником є харків'янин Дмитро Ніконов. Сам Олександр Куницький ще до обрання у Верховну Раду мав тут керівні посади, а після входження у парламент лобіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат. Ставши депутатом Куницький також зробив офіційного власника Autoenterprise своїм помічником, а свою депутатську приймальню розмістив безпосередньо на харківському заводі.
У розпорядженні журналістів-розслідувачів опинилися десятки контрактів холдингу, які надалі були проаналізовані та верифіковані через базу імпортно-експортних операцій ImportGenius та вашингтонському Центру оборонних досліджень.
«Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти. Але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, холдинг «Россети», – йдеться в матеріалі.
Розслідувачі стверджують, що Autoenterprise почав постачати свою продукцію щонайменше з 2016 року. Щобільше, на холдингу знали для кого саме збирають станції, оскільки одразу брендували їх під час виробництва. Безпосередньо поставками в Крим, а також інші російські міста серед яких є Липецьк, Балашиха, Бєлгород, Воронеж, Москва, Зеленодольськ, Краснодар займалася компанія «АЄ Фекторі», що входила у структуру холдингу.
відео «Схеми»
Вже у 2023 році окупаційною владою Криму було відкрито мережі електрозаправних станцій із найбільшим хабом у Сімферополі, на базі станцій українського виробництва Autoenterprise, під брендом – DriveEnergy. Як стало відомо з договорів, зарядні станції та комплектуючі, виготовлені у Харкові під цим брендом кримській компанії впродовж 2021-2022 років продавало харківське підприємство «АЄ Фекторі», фахівці якого також мали навчити персонал в Криму поводитися із технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання.
Крім того, дилерська угода між харківською фірмою «АЄ Фекторі» та фірмою DriveEnergy, яка у Сімферополі займається продажем електротранспорту була підписана у травні 2021 року.
До слова, раніше журналісти розповіли, як народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Куницький використовує владні повноваженні та інструменти в інтересах приватного бізнесу, стосунок до якого ніколи не приховував та від імені якого публічно виступав роками.