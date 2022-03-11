Народного депутата від фракції «Слуга народу» затримали за зйомку блокпоста

Ввечері у п’ятницю, 11 березня, народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Куницького затримали за зйомку блокпоста. Відео затримання опублікував заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич.

За даними «Української правди», нардепа Олександра Куницького затримали за те, що він знімав блокпост. Наразі невідомо, у якому місті відбулось затримання.

«Дякую всім, хто переживав. У мене все добре. Чекаємо на інформацію поліції, а згодом розкажу як було», – написав Куницький у Facebook.

38-річний Олександр Куницький є народним депутатом від фракції «Слуга народу», він є ізраїльським та українським блогером та підприємцем.

У 2019 році Куницький балотувався та пройшов до ВР по мажоритарному окрузі в Харкові. Він має подвійне громадянство і йому вдалося домогтися дозволу на балотування через суди.

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