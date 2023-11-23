НАЗК внесло німецьку компанію Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло німецького виробника будматеріалів Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни. Як повідомили у четвер, 23 листопада, на сайті НАЗК, протягом 2022 року Knauf сплатив до бюджету Росії близько 117 млн доларів. Крім того, німецька компанія активно сприяє мобілізації в Росії, відправляючи своїх співробітників на війну проти України.

Компанія представлена в Росії десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів в РФ налічує 4 тисячі людей. Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі Росії. За даними НАЗК, загалом з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро.

Knauf також має потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в спеціальній економічній зоні «Алабуга» (Татарстан), на території якої організовано російське виробництво БпЛА Shahed-136.

«Керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом. Так, співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року) мав статус Почесного Консула Російської Федерації, з представництвом, наділеним повноваженнями Почесного консульства, у Нюрнберзі», – йдеться у повідомленні.

У НАЗК зауважили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія офіційно дала зрозуміти, що не бачить причин залишати ринок агресора: «Ми залишаємося в Росії доти, доки політична та комерційна ситуація дозволить нам це робити. Ми однозначно несемо відповідальність за понад 4 тисячі співробітників та їхніх сімей, а також за клієнтів та постачальників, з багатьма з яких у нас були відмінні та давні стосунки протягом багатьох років».

У жовтні 2022 року німецькі ЗМІ акцентували увагу на тому, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до російських збройних сил. Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.

Також у лютому 2023 року Knauf взяла участь у виставці YugBuild (Краснодарський край, Росія) та представила інноваційні будматеріали російського виробництва. Наприкінці листопада 2023 року компанія організувала виставковий захід «KNAUF BUILD FEST 2023» під гаслом «Найбільший фестиваль технологій та рішень КНАУФ для будівництва та оздоблення. Шість зон зростання для справжніх професіоналів».

«Отже, фахівці з Knauf продовжують будувати міста країні-агресору. Це особливо цинічно контрастує з тисячами зруйновpаних житлових будинків в Україні армією агресора, що фінансується в тому числі за рахунок податків Knauf», – заявили у НАЗК.

Раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни такі відомі компанії як Rockwool, Райффайзен Банк, Yves Rocher, Xiaomi Corporation, Great Wall Motor, Mondelez International, Philip Morris International та інші відомі корпорації. Із повним переліком міжнародних спонсорів війни можна ознайомитись на сайті НАЗК.