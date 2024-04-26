До 24 червня Микола Сольський перебуватиме під вартою з правом внести заставу

Вищий антикорупційний суд України арештував міністра аграрної політики Миколу Сольського, якого нещодавно викрили на заволодінні державою землею У п’ятницю, 26 квітня, суд повідомив, що Сольському призначили тримання під вартою протягом 60 днів з можливістю внести заставу, повідомило «Радіо Свобода».

Розгляд можливого арешту Миколи Сольського тривав з 24 квітня. ВАКС підтвердив, що міністр аграрної політики перебуватиме під вартою 60 днів – до 24 червня.

Щоб Микола Сольський міг вийти з-під арешту, за нього мають внести заставу в розмірі 75 млн грн. Зазначається, що сторона обвинувачення просила суд встановити суму застави у розмірі 200 млн грн.

За даними hromadske, в разі внесення застави щодо міністра аграрної політики застосують такі процесуальні обов’язки:

Сольський має прибувати до суду за кожним викликом;

міністр не матиме права відлучатися з Києва без дозволу прокурора чи судді;

Микола Сольський не зможе спілкуватися зі свідками.

Крім того, міністра аграрної політики зобов’язали здати документи для виїзду за кордон.

Справа Миколи Сольського – за що міністру оголосили підозру

23 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та детективи НАБУ викрили Миколу Сольського на заволодінні державними земельними ділянками на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га та запобігли спробі заволодіти ділянками площею 3,3 тис. га. За даними слідства, у 2017 році Сольський у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині. Загальна вартість захоплених земель – 291 млн грн.

Згодом Микола Сольський підтвердив, що отримав підозру та розповів, що справа стосується 2017-2018 років, коли він був адвокатом та не обіймав посаду міністра та голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Крім того, міністр запевнив, що буде сприяти слідству.

Вже 25 квітня Микола Сольський написав заяву до Верховної Ради про відставку з посади міністра аграрної політики.