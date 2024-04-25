Підозрюваний у заволодінні державними земельними ділянками Микола Суольський

У четвер, 25 квітня, Микола Сольський, якого викрили на заволодінні державною землею, подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За словами Руслана Стефанчука, заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Заява Миколи Сольського про відставку з посади міністра

23 квітня у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про те, що викрили чинного міністра на заволодінні державними земельними ділянками на Сумщині загальною вартістю 291 млн грн.

Слідчі встановили, що за сприянням підозрюваного державні земельні ділянки на Сумщині, загальною площею 2493 га, передали у приватну власність.

За даними ЗМІ, йшлося про міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського. Згодом і сам Сольський підтвердив, що отримав підозру. Він заявив, що йдеться про 2017-2018 роки, коли він був адвокатом та не обіймав посаду міністра та голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

«Обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, сьогодні ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ», – заявив Микола Сольський.

Микола Сольський також запевнив, що сприятиме слідству.

Доповнено. Пізніше на сторінці міністерства аграрної політики та продовольства України у Facebook опублікували коментар Миколи Сольського з приводу його заяви про відставку.

«В такій ситуації вважаю це правильним кроком. Вирішить Верховна Рада прийняти мою відставку – буду вдячний за таке рішення. Вирішить, що я маю працювати далі – продовжу працювати», – заявив Микола Сольський.