Петро Радковець помер 4 лютого 2023 року від коронарної недостатності

На фасаді будинку на вул. Лисенка у Львові встановлять інформаційну таблицю відомому львівському краєзнавцю та екскурсоводу Петру Радковцю, який помер 5 лютого 2023 року. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні у пʼятницю, 26 квітня.

Меморіальну таблицю Петру Радковцю встановлять на будинку №7 на вул. Лисенка у Львові. В проекті ухвали вказано, що відповідне звернення до міськради надійшло від ГО «Товариство Лева», управління туризму ЛМР та ЛКП «Старий Львів».

Виготовити інформаційну таблицю має Товариство Лева, після чого її мають погодити з міським управлінням культури та департаментом архітектури. Після встановлення таблицю, присвячену Петру Радковцю, мають урочисто відкрити.

Петро Радковець – найвпізнаваніший львівський екскурсовод, популяризатор міської історії та культури, автор краєзнавчих публікацій, присвячених Львову. Разом із братом Іваном розробив численні авторські туристичні маршрути Львовом та заходом України. Раптово помер 4 лютого 2023 року від коронарної недостатності, його поховали на Личаківському кладовищі.