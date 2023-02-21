Посвідчення львівському гіду оформили посмертно і вручили родині

21 лютого відзначають Всесвітній день екскурсовода. У цей день Петру Радковцю назавжди присвоїли звання львівського гіда №1.

Як пояснили ZAXID.NET в міському управлінні туризму, посвідчення гіда треба поновлювати що три роки. У Петра Радковця завершилася чинність його поточної картки, і він подав документи на оформлення нової за два тижні до смерті. Чоловік раптово помер і не встиг отримати свого нового посвідчення.

У професійне свято екскурсовода міське управління туризму вирішило назавжди закріпити за ним ліцензійне посвідчення львівського гіда під номером 0001. Бейдж екскурсовода передали родині Петра Радковця.

Також під час зустрічі з родиною видатного львовознавця домовилися про проведення подій на вшанування його пам’яті. Зокрема, планують створити спеціальний туристичний маршрут імені Петра Радковця.

Дружина (зліва) і дочка (посередині) Петра Радковця отримали від очільниці управління туризму посвідчення (фото ЛМР)

Як додали у туристичному офісі Львова, у місті працює понад 100 фахівців туристичного супроводу.

«Через воєнні дії в Україні запит на екскурсії суттєво зменшився, однак ми продовжуємо відкривати наше місто для тих, хто цього потребує. У 2022 році екскурсоводи проводили безкоштовні екскурсії Львовом для переселенців. Зараз співпрацюємо з колегами в межах проекту «Місто лікує» для військових, які лікуються або проходять реабілітацію у Львові», – зазначила начальниця міського управління туризму Христина Лебедь.

Петро Радковець – найвпізнаваніший львівський екскурсовод, популяризатор міської історії та культури, автор краєзнавчих публікацій, присвячених Львову. Разом з братом Іваном розробив численні авторські туристичні маршрути Львовом та заходом України. Раптово помер 4 лютого від коронарної недостатності, його поховали на Личаківському кладовищі.