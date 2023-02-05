59-річний Петро Радковець раптово помер у суботу, 4 лютого

У суботу, 4 лютого, у Львові раптово помер відомий екскурсовод Петро Радковець. Про його смерть повідомила донька Катерина Радковець у Facebook.

Причину смерті Петра Радковця не розголошують. «Ми не можемо оговтатися від такої раптової втрати. Завжди справедливий, з почуттям гумору і справжній фанат Львова. Навіть у важкі часи купував старі фотографії і вивчав історію. Тато завжди казав, що він професійний львів'янин та батяр», – йдеться у повідомленні.

Співчуття з приводу смерті Петра Радковця висловив міський голова Львова Андрій Садовий. «Разом з ним пішла частинка Львова, частинка нашої історії. Я не знаю хто краще за Петра зможе її переказати..», – написав Садовий.

Про час прощання із Петром Радковцем повідомлять згодом.

Нагадаємо, у жовтні позаминулого року у 59 років помер найстарший із трьох братів-краєзнавців Василь Радковець, який також був відомим екскурсоводом.