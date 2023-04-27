Петро Радковець помер на 59-му році життя 4 лютого 2023 року

У Львові започаткували екскурсійний маршрут пам’яті Петра Радковця. Новий маршрут презентували 27 квітня, до дня народження відомого екскурсовода. Як вказано на сайті Львівського туристичного офісу, спеціальний туристичний маршрут імені Петра Радковця буде проходити центральною частиною міста, зокрема: «Сіль» Галичини (вулиця Руська – Успенська церква – ліцей №8 – страхове товариство «Дністер» – кав’ярня «Золотий дукат»; Про святе і грішне (пам'ятник Никифорові-Епіфанію Дровняку – церква пресвятої Євхаристії (Домініканський собор)); Коли на Вірменській ще жили вірмени (Арт-кафе «Дзиґа» – «Фацет» – «Фацетка» – будинок «Пір року» – кав‘ярня «Вірменка»); 45 кам'яниць: по хвилині на кожну, і година минула (площа Ринок – Палаццо Бандінеллі – леви при Ратуші); Посміхніться леву – і він посміхнеться у відповідь (Латинський катедральний собор – каплиця Боїмів); Сонечко на річці, якої нема (проспект Свободи – пам’ятник Тарасу Шевченку). Петро Радковець – найвпізнаваніший львівський екскурсовод, популяризатор міської історії та культури, автор краєзнавчих публікацій, присвячених Львову. Разом із братом Іваном розробив численні авторські туристичні маршрути Львовом та заходом України. Раптово помер 4 лютого від коронарної недостатності, його поховали на Личаківському кладовищі.

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