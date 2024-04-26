Рятувальники винесли тіло на берег та передали поліції

У Дрогобичі неподалік дитячо-юнацької спортивної школи у річці виявили тіло місцевого мешканця. За даними рятувальників, чоловікові було 58 років. Обставини його смерті встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомили у спеціальному центрі швидкого реагування ДСНС, ввечері 25 квітня вони отримали від поліції інформацію, що у Дрогобичі неподалік дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Боберського у річці виявили тіло чоловіка.

Рятувальники винесли тіло на берег та передали представникам правоохоронних органів. Мертвим виявився місцевий житель 1965 року народження. Причини та обставини події встановлює поліція.