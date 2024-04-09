Чоловік перелазив через паркан, наштрикнувся ногою і повис донизу

У понеділок увечері, 8 квітня, у селі Оброшине поблизу Львова 52-річний місцевий мешканець наштрикнувся на вістря металевого паркану на власному подвір’ї. Чоловіка знімали, відпилявши шматок того паркану.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, інцидент трапився увечері близько 22:00 у селі Оброшине Львівського району. На власному подвір'ї наштрикнувся на вістря паркану 52-річний чоловік. На місце події викликали рятувальників, які вирізали елемент металевої огорожі, щоб зняти постраждалого.

Чоловіка госпіталізували до лікарні. За інформацією очевидців, він перебував у нетверезому стані.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловіка доправили з кровотечею та травмою ноги у лікарню святого Луки.