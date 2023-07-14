Металевий дріт пройшов наскрізь в передпліччі людини

На Тернопільщині літній чоловік намагався перелізти через паркан, але не втримався і наштрикнувся на металевий дріт. частина огорожі пройшла через руку людини. Щоб надати першу медичну допомогу жителю області, медики викликали рятувальників.

Нещасний випадок трапився 13 липня в селі Великий Глибочок, що біля Тернополя. Увечері старший чоловік намагався перелізти через металеву огорожу, однак не втримався і впав на металоконструкції паркану. Від удару одна з частин паркану проштрикнула плечову кістку жителя села.

Випадкові перехожі почули крики і побачили, що на огорожі повисла людина, яка потребує допомоги. Окрім того, з руки чоловіка йшла кров. Селяни викликали бригаду швидкої допомоги. Коли медики прибули на виклик, то зрозуміли, щоб допомогти постраждалому, необхідно залучити рятувальників, адже самотужки зняти чоловіка з паркану їм не вдалося.

«13 липня о 21:14 рятувальним відділенням групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення врятовано жителя с. Великий Глибочок Білецької громади Тернопільського району. Чоловік з власної необережності впав на паркан, внаслідок чого відбулось наскрізне поранення металевим прутом плечової кістки», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Рятувальники вирізали частину металевого дроту, який стирчав у руці чоловіка. Потім положили потерпілого на спеціальні медичні ноші і передали працівникам екстреної медичної допомоги. Чоловіка лікарі госпіталізували в Тернопільську медичну комунальну лікарню швидкої допомоги. Наразі стан жителя с. Великий Глибочок стабільний.