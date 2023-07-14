Нещасний випадок стався під час облаштування очисної ями

На Волині двох найманих працівників на будівництві привалило бетонною плитою. Одному з них вдалось вибратись, а інший внаслідок тяжких травм загинув.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, нещасний випадок стався близько 19:00 у четвер, 13 липня, у селі Веселе Луцького району. До рятувальників надійшов виклик, що двох чоловіків привалило бетонною плитою.

«По прибуттю з'ясувалося, що один з чоловіків вибрався з небепечної пастки самотужки. Іншого чоловіка за допомогою спеціального обладнання рятувальники дістали з-під плити й разом з працівниками швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи. Проте зрештою медики констатували його смерть», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині уточнили, що загиблому чоловікові був 51 рік, а його постраждалому напарнику – 52 роки. Обоє вони мешканці Рівненщини. Чоловіків найняли для облаштування очисної ями.

«Краном подавалася бетонна плита, вона розкололася і впала на чоловіків», – повідомляють обставини нещасного випадку в поліції. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.