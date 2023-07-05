На Волині госпіталізували 10-місячного хлопчика, який вилив на себе гарячий суп
Дитина перебуває у реанімації у важкому стані
На Волині госпіталізували десятимісячного хлопчика з опіками обличчя, шиї та грудної клітки. Наразі дитина перебуває у реанімації.
Як повідомили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, нещасний випадок стався у вівторок, 4 липня, в селі Люблинець Ковельського району. Матір розповіла поліцейським, що вона налила гарячий суп, поставила на стіл, а дитина раптово підбігла і пролила на себе.
Хлопчика госпіталізували у обласну дитячу лікарню з приблизно 20% опіків тіла. Як розповів «Волинським новинам» медичний директор закладу Ігор Дородних, наразі стан дитини важкий, але стабільний. Хлопчик перебуває у реанімаційному відділенні.
У поліції додають, що сім'я благополучна, на обліках не перебувала. На батьків ніяких адмінматеріалів не складали.