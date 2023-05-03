У Рівному з вікна другого поверху випав 2-річний хлопчик. Дитина самостійно відчинила вікно, поки матір відволіклася, і випала з висоти трьох метрів. На щастя, хлопчик не отримав серйозних травм, однак поки він перебуває для спостереження в лікарні.

Нещасний випадок стався ввечері у вівторок, 2 травня, в одному з приватних будинків у Рівному. Про інцидент поліцейських поінформували медики, які доправили дитину до лікарні.

«Близько 19:50 малолітній разом із вагітною мамою перебував на кухні. Поки вона готувала їжу – син відчинив вікно. Жінка почула характерний звук, почала кричати, щоб він не рухався та кинулась до дитини. Але хлопчик не послухав її та випав з висоти майже трьох метрів», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Батьки самостійно привезли сина у лікарню: в нього діагностували незначні забої, але лишили для спостереження у медзакладі.

Ювенальні поліцейські проводять перевірку, за результатами якої прийматиметься рішення. Відомо, що хлопчик виховується в благополучній сім'ї.