Чоловік вирішив почистити зернозбиральний бункер комбайна

На Рівненщині під час сільськогосподарських робіт загинув 53-річний комбайнер. Нещасний випадок стався, коли чоловік вирішив почистити зерновий бункер.

До поліції у неділю, 23 квітня, близько 17:00, надійшло повідомлення від медиків, що в селі Молодаво Друге Привільненської громади під час роботи з комбайном загинув чоловік.

На місці правоохоронці встановили, що близько 16:00 53-річний місцевий житель на комбайні «Нива» виїхав на власне поле, де мав проводити сільськогосподарські роботи.

«Коли приїхав, не заглушивши техніку, вирішив почистити зернозбиральний бункер. Утім, одягом зачепився за одну із деталей, яка й почала затягувати футболку чоловіка. На жаль, звільнитися йому не вдалося. Попередня причина смерті – механічна асфіксія внаслідок удушення», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».