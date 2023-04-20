У Рівному на вулиці Корненській стався нещасний випадок – внаслідок падіння у септик загинула 66-річна жінка. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, інцидент стався близько 11:00 у середу, 19 квітня.

Зі слів сина загиблої, його матір того дня вирішила піти надвір та перевірити септик. За деякий час чоловік вийшов на вулицю і почав гукати жінку, але вона не озвалась. Тоді він підійшов до ями і побачив у ній тіло матері.

Жінку витягнули з септика вже без ознак життя. Додамо, що глибина яма з відходами становить близько трьох метрів. Як встановили експерти, причиною смерті стала асфіксія, тобто, удушення. Слідів насильницької смерті на тілі жінки не виявили.

Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».