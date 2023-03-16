У Рівному дворічний хлопчик отруївся капсулою для прання. Його мама викликала бригаду «швидкої», медики промили хлопчику шлунок та доправили в обласну дитячу лікарню. Відомо, що наразі з дитиною все добре, хлопчика того ж дня відпустили з медзакладу додому.

Інцидент стався близько 13:30 у середу, 15 березня. До «швидкої» зателефонувала мешканка Рівного і повідомила, що її маленький син випадково прокусив капсулу для прання.

«За вказаною адресою о 13:33 виїхала бригада Рівненської станції ШМД. На місці виклику медики оглянули пацієнта, якому два роки. З його рота йшла піна. Хлопчик був зляканий. Попередній діагноз: отруєння», – повідомляє прес-служба Рівненського центру екстреної медичної допомоги.

Медики негайно промили шлунок хлопчику. Завдяки оперативним діям бригади «швидкої» стан дитини покращився. Після цього хлопчика госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні у супроводі мами. Вже за декілька годин дворічного пацієнта відпустили додому.

Про подію медики повідомили поліцейських. «Просимо батьків не залишати своїх дітей без нагляду та зберігати небезпечні речі і речовини у недоступних для них місцях», – додають працівники «швидкої».