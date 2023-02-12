Рятувальники шукали тіло 14-річного підлітка впродовж трьох годин

У Рівному загинув 14-річний хлопець, який провалився під кригу на штучній водоймі. Відомо, що трагедія сталась в його день народження. На лід він вийшов з двома товаришами, їх вдалось врятувати. Наразі невідомо, як саме це сталось. Врятовані підлітки перебувають у лікарні.

Нещасний випадок стався близько 18:00 у суботу, 11 лютого, в мікрорайоні Ювілейний. На місцевій водоймі під лід провалились троє підлітків, всім їм орієнтовно по 14 років. Двох з них вдалось врятувати, однак третій втонув.

На місці працювала команда водолазів. Врешті близько 22:30 поліція підтвердила, що хлопця знайшли. «Підлітка, який провалився під кригу, знайшли без ознак життя. Його тіло витягнули рятувальники орієнтовно через три години пошуків. Хлопцеві сьогодні виповнилося 14 років», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Троє підлітків вийшли на кригу на штучній водоймі в мікрорайоні Ювілейний. Лід не витримав ваги хлопців, і всі вони опинились у воді

Що ж до його товаришів, то наразі хлопці перебувають у лікарні. Про їхній стан інформації немає, втім, місцеві ЗМІ повідомляли, що під час госпіталізації обоє вони перебували при свідомості.