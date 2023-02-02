Тіло чоловіка підняли з озера рятувальники ввечері 1 лютого

У Рівному в озері Басів Кут виявили тіло потопельника. Його особу встановили, це 35-річний рівнянин. За яких обставин чоловік загинув, наразі невідомо, це з'ясують на судмедекспертизі.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Рівненщини, тіло чоловіка підняли з озера Басів Кут близько 20:30 у середу, 1 лютого. Всього у пошуковій операції взяли участь четверо надзвичайників.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини повідомили, що особу чоловіка встановили: це 35-річний мешканець Рівного. За інформацією правоохоронців, у розшуку він не перебував.

За яких обставин втонув чоловік, наразі невідомо, точні причини смерті встановить судово-медична експертиза. Однак уточнюють, що під час попереднього огляду слідів насильницької смерті не виявили.