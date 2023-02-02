Тіло 35-річного чоловіка виявили у озері в Рівному
Ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявили
У Рівному в озері Басів Кут виявили тіло потопельника. Його особу встановили, це 35-річний рівнянин. За яких обставин чоловік загинув, наразі невідомо, це з'ясують на судмедекспертизі.
Як повідомили у прес-службі ДСНС Рівненщини, тіло чоловіка підняли з озера Басів Кут близько 20:30 у середу, 1 лютого. Всього у пошуковій операції взяли участь четверо надзвичайників.
У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини повідомили, що особу чоловіка встановили: це 35-річний мешканець Рівного. За інформацією правоохоронців, у розшуку він не перебував.
За яких обставин втонув чоловік, наразі невідомо, точні причини смерті встановить судово-медична експертиза. Однак уточнюють, що під час попереднього огляду слідів насильницької смерті не виявили.